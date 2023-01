"Compact" vine la Iasi in februarie. Concert aniversar "Fata din vis"

Trupa Compact vine la Iasi in luna februarie cu ocazia concertului aniversar "Fata din Vis". In acest an se implinesc 40 de ani de la lansarea primului album Compact numit ,,Fata din vis", album ce contine hitul cu acelasi nume. Concertul aniversar va avea loc la Iasi pe 11 februarie 2023, la Casa de Cultura a Studentilor (CCS).Trupa Compact a fost infiintata in anul 1977, la Cluj, insa a intrat in atentia publicului abia in 1981, cand l-a cooptat pe Paul Ciuci - solist, chitarist si ... citeste toata stirea