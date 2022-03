Luni, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca Antibiotice Iasi va incepe productia de pastile cu iod, in eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, urmand a produce 2,5 milioane de pastile in 48 de ore.Conform necesarului realizat de catre autoritati, tara noastra are nevoie de 30 de milioane de comprimate."Nu este vorba despre un panaceu universal, este ... citeste toata stirea