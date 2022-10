Compania Balkan Pharmaceuticals va produce medicamentele cu energie solara fotovoltaica. Investitie de 1,5 milioane de euro al omului de afaceri Alin-Daniel Hauca

Proiectul are ca scop asigurarea securitatii procesului de productie a medicamentelor, in aceste conditii de incertitudine energetica cu care se confrunta Republica Moldova. Totodata, acesta reprezinta una dintre masurile GREEN adoptate de Balkan Pharmaceuticals, in vederea reducerii emisiilor poluante.S-a inaugurat parcul fotovoltaic al companiei Balkan Pharmaceuticals, proiect pentru care omul de afaceri Alin-Daniel Hauca a investit 1,5 milioane de euro.Parcul cu panouri solare a fost ... citeste toata stirea