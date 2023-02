Compania BRAS isi sarbatoreste cea de-a treia decada de existenta in comunitatea Iasului (P)

Compania BRAS isi sarbatoreste cea de-a treia decada de existenta in comunitatea Iasului, marcand astfel un moment istoric in evolutia sa remarcabila: 30 de ani de succes in piata auto de vehicule noi, service si piese de schimb.Fondata in 1993 de catre Irinel si Mioara Nica, atunci cand au inaugurat primul magazin de piese auto Dacia din Iasi, BRAS este, cu adevarat, o poveste impresionanta despre implicare in comunitate. Intruchipand valorile de integritate, dedicare si responsabilitate ... citeste toata stirea