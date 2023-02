Companiile iesene din industria serviciilor de business fac angajari

Cu toate ca ultimii trei ani au fost foarte dificili, numarul angajatilor din industria serviciilor pentru afaceri din Iasi a crescut constant, apropiindu-se 30%. Iar pentru 2013 se prevede un spor de aproximativ 15%.Serviciile care au cunoscut cea mai insemnata dezvoltare anul trecut, respectiv au avut nevoie de cei mai multi angajati sunt: IT, suport clienti, finante si contabilitate.Gradul de complexitate al proceselor, cel putin pentru top trei servicii, creste de la an la an, pe masura ... citeste toata stirea