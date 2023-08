Cinci firme cu greutate concureaza pentru un contract de refacere a unor drumuri afectate de inundatii in comua Ciurea. Compania Nationala de Investitii finanteaza lucrarile cu 12 milioane de lei.Cei cinci sunt Simmar Trans, Eky-Sam, Conest, Con Ted Company si Danlin XXL, iar ofertele lor vor fi departajate dupa criteriul pretului cel mai scazut. Lucrarile vizeaza portiuni de drum in 6 din cele 7 sate ale comunei.Astfel, in Hlincea vor fi refacute trei segmente de drum in lungime totala de ... citeste toata stirea