Competitie de inginerie de anvergura organizata de Asociatia BEST in acest an la Iasi

Ianuarie 2022: European Best Engineering Competition (EBEC), una dintre cele mai importante competitii de inginerie din Europa dedicata studentilor de la universitati tehnice, se va desfasura in acest an la Iasi. In 2021, finala nationala a fost castigata de o echipa de la Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi, echipa ce a concurat ulterior in etapa internationala de la Madrid.Anul acesta, studentii Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) isi vor putea testa ... citeste toata stirea