O singura oferta a fost inscrisa in licitatia de atribuire a inca unui contract de extindere a retelelor de apa si de canalizare in Zona Metropolitana Iasi, de data asta in partea de nord. Conest SA in alianta cu Erbasu Constructii au formulat oferta pentru Contractul de Lucrari 01, in valoare estimata de 105 milioane de lei.Daca asocierea celor doua firme va primi contractul, Santierul urmeaza sa se deruleze pe parcursul a 20 de luni.Pachetul de lucrari cuprinde reabilitarea si extinderea ... citeste toata stirea