Complex nou de locuinte, in Galata, pe 6 hectare: blocuri si vile. In zona va fi si un nou Kaufland

Primaria a dat unda verde unui nou complex cu locuinte in zona Galata, aproape de Valea Adanca. Proiectul urbanistic se afla in faza incipienta de autorizare, in conditiile in care a trecut primul hop, cel de obtinere a avizului de oportunitate.Terenul apartine unei persoane fizice, care nu este cunoscuta in plan local pentru investitii imobiliare anterioare. Suprafata amplasamentului este de 60.000 mp, iar Planul Urbanistic Zonal (PUZ) prevede construirea de blocuri si vile cu regim mic si ... citește toată știrea