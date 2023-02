Complexa personalitate a lui Nicolae Gane

Despre rolul personalitatilor in istoria unui popor s-au tot pronuntat de-a lungul timpului istoric mari ganditori ai omenirii care au incercat sa descifreze aceasta problema, pe cat de dificila in intelegere, pe atat de ambigua in definitivarea unei solutii intrutotul acceptabile. In scopul formularii unei idei precumpanitoare a temei propuse, atat modalitatile de abordare, indeosebi filosofice, cat si diversitatea de opinii exprimate, pot conduce spre o bipolaritate concluziva: "nu sunt ... citeste toata stirea