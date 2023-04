Amenajarea ei pe bd. Nicolae Iorga a complicat traseul unor conducatori auto, dar a atras si aprecieri din partea altor participanti la traficAmenajarea benzii unice pentru transportul in comun pe bd. Nicolae Iorga continua. Trebuia sa fie gata inca inainte de vacanta de Pasti, dar vremea ploioasa a oprit si acest proiect, la fel ca in cazul seriilor de reparatii la carosabilul "avariat" al strazilor din oras. Amintim ca banda dedicata mijloacelor de transport in comun va acoperi tot ... citeste toata stirea