Complicatii de sanatate, dar si financiare, pentru victima unui accident ce parea a fi usor

La un an dupa ce fusese acrosat de un autoturism pe trecerea de pietoni, un pusti a ajuns din nou la spital, din cauza sechelelor rezultate in urma accidentului. S-a adresat instantei pentru a-si recupera cheltuielile necesitate de noile investigatii medicale. Desi suma ceruta era modesta, iar soferita vinovata s-a declarat de acord cu pretentiile baiatului, cazul a ajuns in instanta, din cauza refuzului firmei de asigurari.Aflat in traversarea drumului european pe trecerea de pietoni din ... citeste toata stirea