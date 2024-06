Componenta viitoarelor "parlamente locale" ale Iasului

* distributia pe mandate, inainte de redistribuire, arata astfel: PNL - 7 mandate, ADU - 7 mandate, PSD - 6 mandate, AUR - 4 mandate, Ro - Eco - 3 mandate * in urma redistribuirii voturilor partidelor care nu au obtinut pragul minim de 5% pentru intrarea in Consiliul Local, PNL ar putea obtine, in total, 8 mandate, la fel ca si ADUIn urma alegerilor locale din 9 iunie, viitorul Consiliu Local al Municipiului Iasi va fi reprezentat de cinci partide si aliante electoralepre PNL, Alianta ... citește toată știrea