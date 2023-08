Salvat momentan de protestul magistratilor, primarul comunei Schitu Duca mai are un ragaz nesperat sa salveze patrimoniul comunei de la executare. Este o "grea mostenire" din mandatul trecut, de cand, avea sa constate Curtea de Conturi intr-un raport pe care Primaria Schitu Duca il contesta, "in bugetul de venituri si cheltuieli al comunei aprobat pentru anul 2018 pentru obiectivele de investitii in cauza nu au fost prevazute si aprobate surse de finantare, respectiv credite de angajament si ... citeste toata stirea