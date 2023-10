Cu primarul Tomestiului, Stefan Timofte, am stat de vorba in preajma sarbatorii comunei. Ne-a spus atunci ca sunt multe investitii care se fac in comunitatea pe care o conduce, dar ca trebuie ceva si pentru suflet. Pentru ca lucrari se fac incontinuu, dar Ziua Tomestiului e doar una in an.Anul acesta, Ziua Tomestiului a venit pe fondul discutiilor despre masurile fiscale de austeritate. Cum v-ati descurcat cu organizarea manifestarilor programate pentru aceasta zi?A aparut inca din vara ... citeste toata stirea