Comunicat de presa,Iasi, 21 septembrie 2023.Peek & Cloppenburg va deschide un flagship store, pe 26 octombrie, in ansamblul mixed-use Palas IasiPalas Iasi isi completeaza portofoliul de branduri de moda premium prin includerea unui nou retailer de top. In aceasta toamna, Peek & Cloppenburg va deschide un flagship store in ansamblul Palas, intrand, astfel, pentru prima data in regiunea de nord-est a Romaniei.Componenta de retail a ansamblului mixed-use Palas aduce, toamna aceasta, la Iasi, ... citeste toata stirea