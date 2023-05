Gala Hall of Fame 2023, organizata de Construction & Investment Journal (CIJ), premiaza anual performanta, inovatia si dezvoltarea profesionistilor care activeaza in piata real-estate din Europa Centrala si de Est. In cadrul acesteia, Palas Campus a primit distinctia Best of the Best Regional Office Development of the Year din Romania pentru complexul proiect de regenerare urbana inaugurat recent in centrul Iasului. Este vorba despre cea mai mare cladire de birouri din tara, unde 13 companii de ... citeste toata stirea