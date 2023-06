Se are in vedere desemnarea modalitatii prin care se va alege rectorul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi * optiunile sunt vot universal, direct si secret al cadrelor didactice si al studentilor TUIASI sau un concurs publicSenatul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) a aprobat miercuri, 14 iunie, Metolodogia privind stabilirea modalitatii de desemnare a rectorului TUIASI in mandatul 2024 - 2028, care a fost propusa marti, 13 iunie, de catre Consiliul de ... citeste toata stirea