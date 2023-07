Cel mai bun exemplu in acest sens este parteneriatul dintre Camera de Comert si Industrie Iasi si Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi * in cursul anului universitar 2022-2023, reprezentantii mediului de afaceri iesean au participat la 15 intalniri cu studentii, angrenandu-se in dialog si transfer de experienta pe teme profesionale de actualitateIncepand cu anul universitar 2021-2022, Camera de Comert si Industrie Iasi si ... citeste toata stirea