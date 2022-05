Comunitatea homosexualilor va marsalui prin Iasi

Marsul Iasi Pride va avea loc anul acesta pe data de 5 iunie, incepand cu ora 16. Evenimentul va avea ca punct de plecare corpul A al Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" si se va finaliza in fata Palatului Culturii. Evenimentul este organizat de Asociatia Rise OUT in baza dreptului fundamental la libera intrunire si asociere, pe care comunitatea LGBTQ si-l exercita sub protectia Constitutiei Romaniei. Solicitarea privind organizarea Marsului Iasi Pride a fost aprobat de Primaria Municipiului ... citeste toata stirea