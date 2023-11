O ieseanca incearca de ani buni sa-si recupereze banii platiti pentru un sejur de care nu a mai avut parte. Falimentul Omnia Turism a dus la anularea excursiei, fara insa ca banii sa-i fie returnati. Nici asiguratorul agentiei care i-a vandut pachetul turistic nu a vrut sa dea banii, invocand faptul ca vina nu i-ar apartine acesteia. De aproape cinci ani, cazul se afla pe rolul instantelor.Medic de profesie, Cristina C. a platit in martie 2017 suma de 1.941 euro pentru un sejur de 15 zile in ... citeste toata stirea