Concert aniversar al Coralei "Armonia", sub bagheta maestrului Valeriu Gadei, diseara la Palat. Intrarea libera!

Concertul Aniversar al Coralei "Armonia" are loc astazi, de la ora 19:00, in Sala Voievozilor de la Palatul Culturii din Iasi, sub bagheta dirijorului Valeriu Gadei. Evenimentul marcheaza celebrarea celor 40 de ani de la de la fondarea corului, infiintat in anul 1982, in cadrul Facultatii de Electrotehnica, la initiativa unui grup de studenti pasionati de muzica si in special de arta corala.Corul "Armonia" a fost condus la inceput de studenti de la Conservatorul iesean si a fost preluat, un ... citeste toata stirea