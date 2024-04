Concert la Palat - muzica clasica in fiecare zi de marti la Palatul Culturii din Iasi

Pentru publicul iubitor de muzica clasica si pasionat de evenimente culturale de anvergura, Iasiul pregateste concerte de exceptie in luna Aprilie. Sub numele Concert la Palat, acest amplu concept aduce in prim-plan nume mari din lumea muzicii clasice, intr-o atmosfera care are aerul aristocrat al concertelor camerale din palatele Europei.Marti, 9 Aprilie 2024, incepand cu ora 19.00, la Palatul Culturii din Iasi, artistii invitati ai Ateneului iesean, clarinetistul Emil Visenescu si pianistul ... citește toată știrea