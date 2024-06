Concerte la Palatul Culturii

Ateneul National din Iasi, alaturi de Palatul Culturii, invita publicul la o noua serie de experiente unice dedicate iubitorilor de muzica de calitate, intr-un cadru elegant si in compania extraordinara a unor interpreti de exceptie!Concertele derulate in holul de onoare al Palatului Culturii va continua marti, 25 iunie, cu un spectacol oferit de violonista Ioana Tudor si pianista Teodora Chirca!Ioana Maria Tudor studiaza vioara de la varsta de 7 ani, iar pana in prezent a castigat premii la ... citește toată știrea