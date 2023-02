Concertele Filarmonicii Iasi pentru iubitorii muzicii

VINERI, 24 februarie 2023 - CONCERT SIMFONICVineri, 24 februarie 2023, orchestra simfonica a Filarmonicii "Moldova" va invita sa acultati un concert simfonic minunat! Programul va cuprinde trei lucrari din creatia marelui compozitor Johannes Brahms:- Dans ungar nr.5 in sol minor- Concertul in re major pentru vioara si orchestra, op.77- Simfonia nr.1 in do minor, op.68Dirijor: VLAD VIZIREANUSolist: MIRCEA CALIN - vioaraBiletele se gasesc la Casa de bilete a institutiei din str. ... citeste toata stirea