Concertul de la Opera modifica circulatia tramvaielor si autobuzelor

Circulatia mijloacelor de transport in comun din municipiul Iasi de pe mai multe trasee va fi modificata in perioada desfasurarii evenimentului "Magia serii in sunet si lumina", organizat de Opera Nationala Romana Iasi, informeaza, intr-un comunicat, Compania de Transport Public.Astfel, vineri, 9 septembrie, in intervalul orar 18:00 - 22:30, circulatia tramvaielor de pe traseele 1, 7, 9 si 13 pe Bulevardul Anastasie Panu, strada Palat si in zona Podu Ros va fi suspendata, tramvaiele de pe ... citeste toata stirea