Un spectacol de exceptie, intr-un cadru inedit, va avea loc in acest weekend in Ansamblul Palas. Iesenii vor putea redescoperi muzica clasica, prin ariile celebre de opera si canzonette, in cadrul concertului "Trei Tenori Ieseni". Intreg spectacolul va fi sustinut pe cele patru niveluri ale fantanii arteziene din parcul Palas, creand astfel un veritabil show pentru cei prezenti. Intrarea este libera.Sambata, 8 iulie 2023, de la ora 20.00, iubitorii de muzica clasica sunt asteptati in parcul ... citeste toata stirea