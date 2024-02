Concluzia dupa ultimele urme gasite in zona: ursul s-ar fi mutat definitiv in Padurea Barnova-Dobrovat. Ce spune seful Directiei Silvice Iasi?

Nici bine n-a inceput anul si deja a fost semnalata intoarcerea lui Mos Martin in padurile Iasului. De fapt, in Padurea Barnova-Dobrovat, acolo unde au fost gasite urmele ursului si in anii trecuti. Dar in 2022 si 2023 ursul si-a facut aparitia la sfarsitul primaverii sau vara, apoi a disparut. Acum, s-a intors iarna - cand ar fi trebuit sa hiberneze, dar anul acesta a fost destul de zgarcit cu zapada.Primarul comunei Dobrovat, Catalin Martinus, a anuntat pe pagina sa de Facebook inca de la ... citește toată știrea