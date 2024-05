Concurenta record la admiterea in clasa a V-a, la Iasi

A inceput oficial perioada testarilor pentru admiterea la clasa a V-a in liceele si colegiile de top din Iasi. Prima testare s-a dat, sambata, la Colegiul National "Costache Negruzzi", unde s-a inregistrat si un record de inscrieri, cu 813 elevi, dublu fata de anul trecut.Mii de persoane, elevi si parinti, s-au adunat, sambata dimineata, in fata Colegiului National "Costache Negruzzi" din Iasi. Acolo a avut loc proba de admitere pentru cele 130 de locuri disponibile la clasa a V-a. "Eu nu am ... citește toată știrea