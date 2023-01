Concurs de matematica pe echipe, cu profesorul pe post de antrenor. Iata calendarul!

Elevii de gimnaziu se pot inscrie pana pe 8 februarie la CampioMATE, programul care ii ajuta sa invete matematica intr-un mod distractiv si interactiv. Acesta este un campionat de matematica pe echipe in care profesorul va deveni antrenor pe parcursul a cinci etape. Participarea copiilor este gratuita.Proiectul educational este destinat copiilor din clasele V-VIII si isi propune sa imbunatateasca competentele elevilor la matematica, in contextul in care rezultatele testelor PISA arata ca ... citeste toata stirea