Concurs de ortografie la Colegiul National de Arta "Octav Bancila"

Sambata, 18 februarie, incepand cu ora 9:00, se va desfasura, cu participare fizica, la Colegiul National de Arta "Octav Bancila", prima editie a concursului de ortografie Pastila ortografica.Concursurile de ortografie sunt importante in contextul postpandemic actual, incurajand o scriere corecta, promovand dezvoltarea abilitatilor de comunicare, cultivand increderea in sine. Pentru profesori si parinti, acestea pot fi o modalitate eficienta de a evalua nivelul de cunostinte al elevilor in ... citeste toata stirea