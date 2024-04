Concurs de ortografie la Colegiul National de Arta "Octav Bancila"

Sambata, 20 aprilie 2024, de la ora 9:00, Colegiul National de Arta "Octav Bancila" va gazdui a doua editie a Concursului Judetean de Limba si Comunicare "Pastila Ortografica", inscris in CAEJ, nr 12068/18.02.2024, pozitia 26."Aceasta este o initiativa competitionala binevenita in peisajul educational romanesc, destinata sa stimuleze scrierea corecta, sa cultive abilitatile de comunicare si increderea in sine ale elevilor, menita sa ofere feedback constructiv privind competentele ortografice ... citește toată știrea