Concurs de roboti la Liceul de Informatica

Elevii Liceului de Informatica "Grigore Moisil" organizeaza in acest an cea de-a doua editie a Concursului Peppers^^, o competitie destinata elevilor de gimnaziu.Concursul este organizat de membrii atelierului de robotica Peppers a liceului, o echipa formata din aproximativ 40 de persoane, si care are drept scop principal participarea la cea mai mare competitie de robotica din lume, First Tech Challenge. Prima editie a Concursului Peppers^^ a avut loc anul trecut, desfasurandu-se, potrivit ... citeste toata stirea