Concursul National "Ion Creanga" de creatie literara - Povesti

Muzeul National al Literaturii Romane Iasi anunta debutul inscrierilor in cadrul Concursului National "Ion Creanga" de creatie literara - Povesti, ajuns la editia a XXXI-a.Destinat autorilor romani de orice varsta, inclusiv celor care traiesc in afara tarii, care insa nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor, concursul si-a propus inca de la prima editie, desfasurata in anul 1994, sa descopere talente literare si sa sustina creatia literara contemporana. De-a lungul anilor, a devenit extrem de ... citeste toata stirea