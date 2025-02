Muzeul National al Literaturii Romane Iasi anunta debutul inscrierilor la Concursul National "Ion Creanga" de creatie literara - Povesti, concurs care a luat nastere cu mai bine de trei decenii in urma, in atmosfera de poveste a Bojdeucii din Esicau, ajungand anul acesta la cea de-a 33-a editie.Organizatorul duce mai departe o traditie literara nascuta din geniul lui Ion Creanga, una dintre cele mai mari personalitati ale literaturii romane, care a transformat povestile populare in capodopere ... citește toată știrea