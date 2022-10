Concursurile pentru regandirea zonelor Hala Centrala si Palatul Culturii, anulate. Singura solutie propusa nu le-a placut edililor

Primaria a anulat concursurile de solutii pentru amenajarea esplanadei din zona Hala Centrala si cea de la Palatul Culturii. In primul caz, oferta depusa de catre singurul proiectant participant la procedura nu a fost pe placul municipalitatii, iar in cealalta situatie nu au fost ofertanti. In total, cele doua proceduri aveau premii in valoare de peste 100.000 lei, dar, cu toate acestea, interesul a fost unul foarte scazut.Nivelul fondurilor alocate si lipsa de promovare a celor doua ... citeste toata stirea