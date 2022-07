Condamnare probata cu o inregistrare video de la Egros

Un conflict fizic pe culoarele complexului Egros s-a soldat cu o condamnare pentru un iesean. Barbatul a scapat in prima instanta cu o sentinta cu suspendare, dar verdictul va fi dat de Curtea de Apel.In dimineata zilei de 13 august 2019, Mirela C. se deplasa dinspre culoarul B spre culoarul C al complexului. In fata standului B36, ea s-a intalnit cu Cristian Negura. Intre cei doi a izbucnit un conflict verbal, pe fondul unor datorii pe care sotia lui Negura le avea fata de Mirela C. Nu era ... citeste toata stirea