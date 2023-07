Un sofer a incalcat regulile rutiere pana a reusit sa-i convinga pe judecatori sa-l trimita dupa gratii. In fata magistratilor, si-a recunoscut vina si s-a declarat de acord sa munceasca fara plata in folosul comunitatii, conditii necesare pentru o pedeapsa cu suspendare, dar era prea tarziu.Nicusor Dumitriu a fost oprit de politisti pe 23 ianuarie 2020, in afara localitatii Sabaoani. Depasise neregulamentar, incalcand marcajul longitudinal continuu. Soferul a declarat la momentul respectiv ... citeste toata stirea