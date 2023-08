Un iesean a murit lovit de o masina condusa de un sofer baut chiar in fata portii casei. De regula, judecatorii ieseni aplica pedepse cu suspendarea executarii in cazurile de ucidere sau vatamare din culpa, chiar si in situatiile in care soferul era baut. De aceasta data insa, au decis altfel.In dupa-amiaza zilei de 30 august 2020, Mihai Balan a mers in vizita la un prieten din satul Zmeu, comuna Lungani. Ar fi baut trei pahare de vin pe parcursul a doua ore, dupa care s-a urcat la volanul ... citeste toata stirea