In lipsa altei ocupatii, un iesean si-a ales o cariera de proxenet, exploatandu-si propria iubita in Italia. In decurs de doi ani si jumatate, cat a durat "afacerea", barbatul a obtinut de pe urma acestei activitati cel putin 120.000 de euro. In afara pedepsei, judecatorii au stabilit ca barbatul sa returneze femeii o parte din banii castigati.Activitatea de proxenet a lui Florin Costea a debutat in august 2018, cand si-a convins iubita, pe atunci in varsta de 24 de ani, sa practice ... citeste toata stirea