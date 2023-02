Condamnat la inchisoare pentru ca sparsese geamul unui tramvai, un iesean a fost iertat pana la urma de magistratii Curtii de Apel

Petru Moraru a ajuns in pragul inchisorii dintr-un motiv stupid. Voia sa ajunga in Dacia, dar s-a urcat intr-un tramvai de pe traseul 9. Ajuns la Filarmonica, Moraru l-a intrebat pe vatman daca merge in Dacia. I s-a raspuns ca merge in Copou si ca va trebui sa coboare la statia urmatoare pentru a lua un tramvai de pe traseul 6.Cu putin inainte de Piata Unirii, Moraru a devenit brusc agitat si a inceput sa loveasca cu pumnul si piciorul geamul usii din mijloc, spargandu-l. Ieseanul a fost ... citeste toata stirea