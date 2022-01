Condamnat pentru alcool la volan dupa ce a depasit in trafic masina Politiei

Un sofer baut a fost prins de politisti pentru ca avea numere de inmatriculare straine. A incercat sa scape de urmari sustinand ca doar statea in masina dar, evident, nu a fost crezut. Sentinta a venit la sase ani de la comiterea faptei. In noiembrie 2015, Marius Dumitriu si Gheorghe Gavriliuc Rotaru bausera impreuna pana tarziu.Dupa miezul noptii, cei doi s-au urcat intr-un Opel, Dumitriu aflandu-se la volan. Pe cand se aflau in Dacia, pe strada prof. I. Simionescu, cei doi au depasit o ... citeste toata stirea