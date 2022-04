Condamnat pentru ca nu a dat declaratie impotriva fratilor sai, autori ai unui omor

In urma cu mai bine de patru ani, fratii Ciprian si Ovidiu Burlacu din Tibana au comis un omor ingrozitor, cei doi ucigandu-l in bataie pe consateanul Mihai Rache. Trimisi in judecata, asasinii au primit cate 12 ani de inchisoare. Audiat ca martor in dosar, cel de-al treilea frate, Valerica, n-a dat declaratie impotriva lor, afirmand ca nu a fost prezent la locul savarsirii faptei si ca n-a vazut nimic. Acest comportament nu i-a ajutat cu nimic pe criminali, care si-au primit sentintele la ... citeste toata stirea