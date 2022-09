Condamnat pentru furt calificat si betie. A luat un BMW X5

Aflat la volanul unui BMW X5, un gainar din Lungani a fost urmarit de politisti pe Copou. Oamenii legii aveau informatii ca masina era furata. In plus, soferul era baut. Faptul l-a trimis direct dupa gratii, ca recidivist.La mijlocul lui februarie 2020, in plina noapte, politistii aflati in patrulare pe Copou au observat un autoturism BMW X5 indreptandu-se spre aleea Mihail Sadoveanu. Au inceput urmarirea lui, dar soferul a accelerat. Dupa aproximativ o jumatate de kilometru, masina a oprit ... citeste toata stirea