Condamnat pentru furtul unei furci din caruta

Un cauciuc de caruta costa 300 de lei. Tariful a fost stabilit de Judecatoria Pascani in cadrul unui proces in care un satean din Baltati a fost acuzat ca a taiat cauciucurile carutelor altora.Incidentul a avut loc in dimineata zilei de 11 iulie 2017, pe un drum agricol din extravilanul satului Podisu, cand Dumitru Enache a intepat cu cutitul cele patru cauciuri ale carutei lui P.G. si trei dintre cauciucurile carutei lui I.Z. Apoi, din ambele carute, a luat cate o furca. Daca initial si-a ... citeste toata stirea