Condamnatul n-are bani de naveta

Sorin C. din Mogosesti face parte din numeroasa categorie a soferilor depistati bauti la volan. Spre deosebire de majoritatea, barbatul a fost prins in fapt de doua ori, in 2020, apoi doi ani mai tarziu. In primul dosar, a primit o condamnare de un an si trei luni, dar cu suspendare. Plus obligatia de a efectua 60 zile de munca neremunerata in folosul comunitatii. A doua infractiune, fiind savarsita in timpul termenului de supraveghere, i-a adus un bonus de sase luni. Tot cu suspendare.