Conditii de tratament la standarde europene pentru pacientii de la IRO

* anul trecut, in evidenta Institutului Regional de Oncologie se aflau 17.721 de persoane cu diferite forme de cancer, cu 841 mai multe decat in 2022 * din luna ianuarie si pana in prezent, la IRO au fost luati in evidenta 1.086 de noi pacienti, cu diverse forme de cancerPacientii Institutului Regional de Oncologie (IRO) care au nevoie de chimioterapie in regim de spitalizare de zi primesc tratament in spatii noi, odata cufinalizarea lucrarilor de modernizare si reabilitare, in cadrul unui ... citește toată știrea