Conducere noua la Prefectura

* Luciana Antoci, prima femeie prefect din istoria judetuluiLuciana Antoci este, de la sfarsitul saptamanii trecute, noul reprezentant al Guvernului in teritoriul. Antoci este prima femeie prefect din istoria judetului Iasi. Ea a depus juramantul, in cadrul unei ceremonii restranse. In cadrul evenimentului au depus juramantul si cei doi noi subprefecti - Marian Serbescu si Felix Guzga.Luciana Antoci este profesoara de Limba si Literatura romana, din 2021 a ocupat functia de Inspector Scolar ... citește toată știrea