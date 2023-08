In alianta cu Constructii Erbasu, societatea ieseana Conest SA si-a adjudecat unul din contractele mari pe care ApaVital le incheie pentru extinderea retelelor de apa si de canalizare in judet, cu finantare din bani europeni.Contractul care prevede construirea conductei de apa de la Timisesti la Oteleni a fost estimat la 180,77 milioane de lei. Lansata in septembrie trecut, licitatia a atras doua oferte. Asocierea Conest/ Constructii Erbasu si-a adjudecat pachetul de lucrari pentru 173 de ... citeste toata stirea