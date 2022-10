CONFERINEsA REFE: Reducing the Ecological Footprint through Eco-Awareness" (Reducerea amprentei ecologice prin constientizare)

Fundatia EuroEd, impreuna cu parteneriatul international, anunta CONFERINEsA dedicata proiectului "REFE - Reducing the Ecological Footprint through Eco-Awareness pe tematica implicarii comunitatii in Reducerea amprentei ecologice prin constientizare. Proiectul este dezvoltat sub egida European Climate Initiative ("EUKI") 2020.Conferinta are loc in data de 13.10.2022, ora 14:00, Sala Eminescu - Grand Hotel Traian Iasi, Piata Unirii nr.1, Iasi, Romania si va fi difuzata in format live streaming. ... citeste toata stirea